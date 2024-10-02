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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Привёл «Спартак» к первому за 16 лет чемпионству, но сейчас никому не нужен на родине: как сложилась судьба Карреры

02 Октября 2024 • 16:00 Комментировать

В 2017 году московский «Спартак» впервые за 16 лет стал чемпионом России. Долгожданный трофей команде подарил итальянский специалист Массимо Каррера, для которого «Спартак» был первым клубом в карьере, где он был главным тренером. Однако после российского гранда карьера итальянца пошла под откос. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» рассказывает о провалах Карреры.

АЕК (Греция)

Из «Спартака» Каррера был уволен в октябре 2018 года, но новую работу он смог найти только спустя год. Тренер принял греческий АЕК в начале декабря 2019 года и продержался в клубе ровно год. Стоит признать, что Каррера здорово начал в Греции, вывел клуб в Лигу Европы и за первые 18 матчей проиграл всего один раз. АЕК был похож на «Спартак» Карреры, ведь итальянец использовал там ту же самую схему. Правда, в сезоне-2020/21 у команды Карреры что-то сломалось. АЕК провалился в еврокубках, тренер начал постоянно менять схему и состав, что привело к серии из трёх поражений подряд, после была одна победа, добытая с огромным трудом, а затем последовало два ничейных результата при отсутствии игры и ожидаемая отставка.

«Бари» (Италия)

В этот раз Каррера не сидел долго без работы и возглавил «Бари» через полтора месяца после увольнения из АЕКа. На момент прихода Карреры «Бари» был на втором месте в турнирной таблице итальянской Серии С и боролся за повышение в классе. Как и в прошлых командах, Каррера здорово стартовал, одержав три победы и один раз сыграв вничью. Но после этого последовала серия из четырёх матчей без побед, и уже в апреле тренер лишился работы, оставив команду на четвёртой позиции.

«Асколи» (Италия)

К тренерской деятельности Каррера приступил спустя три года. Минувшей весной 60-летний итальянец принял «Асколи», который пытался спастись от вылета из Серии В. Однако чемпиону России не удалось оставить «Асколи» во втором по силе итальянском дивизионе. В новый сезон команда вошла с новым составом, так как большинство игроков отказалось выступать в Серии C. Стоит признать, что обновление не пошло на пользу «Асколи», ведь клуб ужасно стартовал. За шесть туров было набрано всего восемь очков, из-за которых подопечные Карреры находились во второй половине таблицы. В итоге в «Асколи» итальянец продержался полгода, после чего был отправлен в отставку.

Будущее Карреры

После трёх провалов кажется, что как тренер Каррера закончился. Да и успех со «Спартаком» по большей части можно считать везением, ведь тогда у «красно-белых» был сильнейший состав в РПЛ, собранный Дмитрием Аленичевым и Егором Титовым. Вряд ли Каррера ещё когда-либо добьётся подобного успеха с каким-то клубом, да и есть большие сомнения, что тренер сможет найти себе работу.

Карьера Массимо после «Спартака»

Команда
Пришёл
Уволен
Матчей под его руководством
АЕК 23/24 (12 марта 2024 г.) 24/25 (26 сент. 2024 г.) 17
«Бари» 20/21 (09 февр. 2021 г.) 20/21 (19 апр. 2021 г.) 12
«Асколи» 19/20 (08 дек. 2019 г.) 20/21 (22 дек. 2020 г.) 50

Дмитрий Миляев

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Евро-Футбол.Ру,
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