Смородская оценила идею с матчами сборной России против клубов

До начала октябрьского сбора сборной России осталось меньше недели, однако соперники команды по товарищеским матчам до сих пор не были объявлены. Ольга Смородская, которая в своё время занимала должность президента в «Локомотиве», поддерживает идею с организацией матчей сборной России против клубов.

«Игры сборной против клубов – хорошая идея. Конечно, клубы-поставщики игроков в сборную пострадают от этого, но это хорошая тренировка для всех», - цитирует Смородскую «РБ Спорт».

В то же время Смородская отметила, что на такие матчи нет смысла вызывать футболистов, которые играют в иностранных чемпионатах.