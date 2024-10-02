Названы сроки восстановления Голенкова

Нападающий «Ростова» Егор Голенков травмировался в недавнем матче Российской премьер-лиги против «Акрона». 25-летний футболист прошёл обследование, и стало понятно, что он пропустит ближайшие матчи против «Химок» (Кубок России) и «Спартака» (Премьер-лига). В «Ростове» надеются, что Голенков восстановится к первому матчу после паузы на матчи национальных сборных, пишет «РБ Спорт».

Добавим, что на текущий момент «Ростов» располагается на восьмой позиции в турнирной таблице Российской премьер-лиги. В десяти турах команда смогла набрать 12 очков (три победы, три ничьи, четыре поражения).