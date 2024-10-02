Игрок «Краснодара»: Наша цель – чемпионство

Выступающий за «Краснодар» защитник Джованни Гонсалес высказался о цели команды в нынешнем сезоне. По словам Гонсалеса, «быки» настроены вести борьбу за чемпионский титул Премьер-лиги.

«В команде мы не чувствуем, что нам чего-то не хватает для того, чтобы продолжать эту гонку за первое место. Может ли «Краснодар» бороться с «Зенитом» за чемпионство? Уверен, что да. Это наша цель на этот сезон», - цитирует Гонсалеса «РБ Спорт».

Напомним, что на прошлых выходных «Краснодар» обыграл на своём поле «Зенит» со счётом 2:0 и вырвался на первое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги. При этом «Локомотив» «быки» опережают только по дополнительным показателям, а «Зенит» отстаёт всего лишь на один зачётный балл.