Агент Баринова ответил на вопрос о «Спартаке»

Агент Павел Банатин, который работает с полузащитником «Локомотива» Дмитрием Бариновым, дал комментарий по поводу возможного перехода футболиста в другой московский клуб – в «Спартак». Агент предложил отказаться от рассуждений в сослагательном наклонении.

«Мы не должны думать в сослагательных наклонениях: «если бы, да кабы». Мы живём от игры к игре, как говорится. Вот сегодня игра, всё, отдохнули, ждём следующей игры. А что, если... Так в футбол не играют. Но если будет какое-то предложение...» - цитирует Банатина «РБ Спорт».

Дмитрий Баринов проводит в «Локомотиве» всю свою карьеру. Действующий контракт 28-летнего полузащитника с московским клубом рассчитан до конца сезона 2025/2026. За «железнодорожников» Баринов провёл 229 официальных матчей, в которых записал на свой счёт 10 голов и 17 голевых передач на партнёров.

Ближайший матч «Локомотив» проведёт в воскресенье, 6 октября, - против «Крыльев Советов» на своём поле.