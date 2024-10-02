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«Локомотив» готов обсудить матч со сборной России

02 Октября 2024 • 15:07 Комментировать

Юрий Нагорных, который в московском «Локомотиве» возглавляет совет директоров, дал комментарий на тему возможного проведения товарищеского матча против сборной России в этом месяце.

Стоит сказать, что сборная России до сих пор не знает имена своих соперников на октябрь, хотя до начала сбора остаётся меньше недели.

«У нас эта тема не обсуждалась. Таких предложений мы не получали. Если предложение будет, конечно, рассмотрим. Но пока его не было», - цитирует Нагорных «Спорт-Экспресс».

Напомним, что в сентябре сборная России обыграла Вьетнам в товарищеском матче с крупным счётом 3:0. 

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