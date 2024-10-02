Адиев – о будущем: «Были разговоры и в РПЛ, и в Казахстане…»

Известный тренер Магомед Адиев дал комментарий по поводу своего будущего. Как известно, приблизительно месяц назад Адиев был уволен из «Ахмата» после неудачного старта команды в сезоне 2024/2025.

«Разговоры есть. Но как видите, сейчас я в роли зрителя. Были разговоры и в РПЛ, и в Казахстане. Пока не срастается. Всему своё время. Когда посчитаю достойным [предложение] – тогда и вернусь», - цитирует Адиева «Спорт-Экспресс».

Отметим, что «Ахмат», последний клуб Адиева на сегодняшний день, сейчас занимает последнее место в турнирной таблице Премьер-лиги. В десяти прошедших турах грозненцы смогли набрать всего лишь шесть зачётных баллов.