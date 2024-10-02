Сёмин: «Ошибки Доннаруммы не приблизили Сафонова к основе «ПСЖ»

Экс-наставник московского «Локомотива» Юрий Сёмин поделился мнением об игре вратаря «ПСЖ» Джанлуиджи Доннаруммы в поединке второго тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА.
«Один матч итальянца не решает ситуацию. Эти ошибки не приблизили Сафонова к основе. У Матвея будут свои матчи, ему нужно выручать в них, должны быть победы», - приводятся слова специалиста на страницах «Чемпионата».
Матч «Арсенала» и «ПСЖ» состоялся на стадионе в Лондоне. Поединок завершился победой «канониров» со счетом 2:0. Голами в составе английского топ-клуба отметились Кай Хаверц и Букайо Сака.
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