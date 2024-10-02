Баня и стейки: Круговой ждёт приглашения от Акинфеева

Защитник ЦСКА Данил Круговой сообщил о готовности сходить в баню при поступлении соответствующего приглашения от капитана команды Игоря Акинфеева. Также Круговой хотел бы попробовать стейк, приготовленный опытным голкипером.

«Если Игорь позвал бы нас в баню пойти, то, конечно, мы бы все собрались и пошли. Я жду, когда Игорь нас стейками угостит, если он мастер по стейкам, ха-ха», - слова Кругового приводит Sport24.

ЦСКА на текущий момент занимает пятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги. Ближайший матч команда Марко Николича проведёт в воскресенье, 6 октября, - против «Динамо» на поле соперника.