Смородская: «Не пойму, если кто-то из РПЛ возьмёт Абаскаля - это не тренер»

Экс-президент московского «Локомотива» Ольга Смородская высказалась о возможном возвращении испанского специалиста Гильермо Абаскаля в российский футбол.
«Абаскаль хочет вернуться в РПЛ? Это логично, где ему еще работу дадут? Я не пойму, если кто-то из РПЛ возьмет Абаскаля - зачем он нужен? Это не тренер», - передает слова Смородской «РБ Спорт».
Напомним, что в Российской премьер-лиге Абаскаль отметился работой в столичном «Спартаке». Последним клубом специалиста была испанская «Гранада» из второго дивизиона. Гильермо был отправлен в отставку из-за неудовлетворительного старта в сезоне-2024/2025.
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