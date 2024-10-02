В «Локомотиве» высказались о давлении на Батракова

Спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Ульянов высказался о повышенном внимании и давлении, с которым сталкивается полузащитник Алексей Батраков после успешного старта сезона.

«Пока всё складывается нормально, но давление и правда большое. Лёша – молодой парень, но при этом очень умный, всё соображает. В тренерском штабе есть опытные и заслуженные ребята, которые могут подсказать Батракову. Такие беседы ведутся», - цитирует Ульянова Sport24.

Алексей Батраков в десяти прошедших турах Российской премьер-лиги смог забить семь голов. В рейтинге бомбардиров футболист «Локомотива» делит первое место с Максимом Глушенковым из «Зенита».

Ближайший матч «Локомотив» проведёт в воскресенье, 6 октября, - против «Крыльев Советов» в Премьер-лиге.