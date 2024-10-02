Файзуллин: «Локомотив» - пример для всех в работе с академией

Ильшат Файзуллин, ранее являвшийся директором футбольной академии московского «Локомотива», оценил работу «железнодорожников» со своими воспитанниками.
«Локомотив» - пример для всех. Но не забывайте, что не у всех есть такие академии, как у «Локомотива», - передает слова функционера «Чемпионат».
После десяти туров Российской премьер-лиги «железнодорожники» набрали 24 очка и занимают второе место в турнирной таблице, уступая лишь «Краснодару». В последнем матче чемпионата страны команда Михаила Галактионова на своем поле принимала «Спартак» и одержала победу со счетом 3:1.
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