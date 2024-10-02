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Романцев оценил нашумевшие слова Глушенкова о сборной России

02 Октября 2024 • 11:39 Комментировать

Известный тренер Олег Романцев высказался по поводу нашумевших слов атакующего полузащитника Максима Глушенкова о сборной России. Недавно Глушенков говорил, что ему интереснее потренироваться с легионерами «Зенита», чем ехать в национальную команду ради игр против условной сборной Вьетнама.

«Видел разную реакцию на сказанное этим молодым человеком, но пока не могу ни осуждать его, ни оправдывать. Не исключаю, что сказано это было под настроение, в котором проходило общение с журналистом. Или за его словами скрывалась обида на тех, с кем у него не складываются отношения», - цитирует Романцева «Спорт-Экспресс».

Романцев поддержал решение Валерия Карпина вызвать Глушенкова в сборную на сентябрьский сбор. Как известно, футболист попал в расширенный список, но остался за пределами финального списка по причине полученной травмы. Недавно Максим пропустил отрезок времени из-за перелома лучевой кости руки.

В последний раз Максим Глушенков играл за сборную России осенью 2022 года.

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Евро-Футбол.Ру,
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