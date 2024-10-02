Галактионов: «У Батракова есть класс, который даёт разницу»

Рулевой московского «Локомотива» Михаил Галактионов в интервью российским СМИ поделился мнением об игре 19-летнего полузащитника команды Алексея Батракова в текущем сезоне.

«Отличные качества, он прекрасно влился в коллектив. Для его возраста у него уже есть класс, который позволяет играть и давать разницу», - приводятся слова главного тренера «железнодорожников» на страницах «Спорт-Экспресса».

В нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги Батраков сыграл десять поединков, записав на свой счет семь забитых мячей и шесть голевых передач.

После десяти туров чемпионата России «Локомотив» набрал 24 балла и занимает второе место в турнирной таблице.