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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Булатов оценил шансы «Динамо» на чемпионский титул

02 Октября 2024 • 11:12 Комментировать

Экс-игрок столичного «Спартака» Виктор Булатов в беседе с представителями СМИ высказался касательно шансов московского «Динамо» побороться за чемпионский титул в нынешнем розыгрыше Премьер-лиги.

«Динамо» вряд ли впишется. Нет сбалансированного состава для чемпионства. По-моему, никто и не потерялся. Но они не усилили центральную ось», - передает слова Булатова Metaratings.ru.

После десяти туров чемпионата России «Динамо» набрало 20 баллов и занимает четвертое место в турнирной таблице. Команда Марцела Лички отстает от лидирующего «Зенита» на четыре очка. В следующем матче РПЛ «бело-голубые» на своем поле встретятся с ЦСКА.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Виктор Булатов
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