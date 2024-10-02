Булатов оценил шансы «Динамо» на чемпионский титул

Экс-игрок столичного «Спартака» Виктор Булатов в беседе с представителями СМИ высказался касательно шансов московского «Динамо» побороться за чемпионский титул в нынешнем розыгрыше Премьер-лиги.

«Динамо» вряд ли впишется. Нет сбалансированного состава для чемпионства. По-моему, никто и не потерялся. Но они не усилили центральную ось», - передает слова Булатова Metaratings.ru.

После десяти туров чемпионата России «Динамо» набрало 20 баллов и занимает четвертое место в турнирной таблице. Команда Марцела Лички отстает от лидирующего «Зенита» на четыре очка. В следующем матче РПЛ «бело-голубые» на своем поле встретятся с ЦСКА.