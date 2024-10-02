Селюк: «Зенит» ошибся с трансфером Соболева»

Агент Дмитрий Селюк в разговоре с журналистами дал свою оценку трансферу нападающего Александра Соболева из московского «Спартака» в петербургский «Зенит».

«Зенит» ошибся с трансфером Соболева? Конечно. Он им не нужен. Тут больше, наверное, желание хлопнуть по носу «Спартак», - приводит слова футбольного агента «Спорт день за днём».

Соболев пополнил ряды петербургского коллектива в летнее трансферное окно. Нападающий подписал с «сине-бело-голубыми» долгосрочное трудовое соглашение с возможностью продления на один сезон.

В текущем сезоне российского чемпионата нападающий сыграл три встречи за «Зенит». Соболев пока не отметился в РПЛ голевыми действиями.