Галактионов рассказал, когда ждать возвращения Морозова и Ракова

Наставник московского «Локомотива» Михаил Галактионов в беседе с журналистами высказался о восстановлении защитника Евгения Морозова и полузащитника Вадима Ракова.

«Планируется, что в паузу на сборные Раков начнет тренироваться. Морозов практически подходит в общую группу. Сыграем с «Крыльями», начнет следующий этап восстановления», - передает слова российского специалиста «Спорт-Экспресс».

Напомним, что последний поединок в чемпионате России «железнодорожники» сыграли на своем поле со столичным «Спартаком». Подопечные Галактионова отпраздновали уверенную победу со счетом 3:1. После десяти туров Премьер-лиги «Локо» набрал 24 балла и располагается на второй позиции в турнирной таблице.