Романцев: «Соболеву придётся пройти жёсткую проверку»

Бывший главный тренер московского «Спартака» Олег Романцев поделился мнением о переходе нападающего Александра Соболева в петербургский «Зенит».

«Вряд ли Соболев рассчитывал, что его встретят с распростертыми объятиями. Соболеву придется пройти жесткую проверку, сомнений не вызывает. Это был его выбор», - передает слова специалиста «Спорт-Экспресс».

Напомним, что 27-летний нападающий перешел из «Спартака» в «Зенит» минувшим летом. Александр подписал с «сине-бело-голубыми» трехлетнее трудовое соглашение с возможностью пролонгации.

В текущем сезоне российского чемпионата Соболев поучаствовал в трех поединках, не отметившись результативными действиями за «Зенит».