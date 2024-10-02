Морозов рассказал, когда вернётся в состав «Локомотива»

Защитник московского «Локомотива» Евгений Морозов в разговоре с журналистами поведал о своем восстановлении.

«Все хорошо. Вернусь в состав совсем скоро. Матч против «Крыльев» под вопросом, но после него уже точно вернусь! В общей группе пока не тренируюсь», - передает слова футболиста «Спорт-Экспресс».

Напомним, что в рамках десятого тура чемпионата России «железнодорожники» на своем поле принимали «Спартак». Подопечные Михаила Галактионова одержали победу со счетом 3:1.

После десяти туров Премьер-лиги «Локомотив» набрал 24 балла и находится на второй строчке в турнирной таблице.