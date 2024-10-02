Митрюшкин: «Миранчук может уехать из «Сьона» в клуб повыше»

Страж ворот московского «Локомотива» Антон Митрюшкин считает, что у российского полузащитника Антона Миранчука есть хороший шанс перейти в более сильный европейский клуб из швейцарского «Сьона».

«У Миранчука есть шанс уехать в клуб повыше? Уверен на 100%. Может быть, уже через полгода его ситуация поменяется», - передает слова голкипера «Чемпионата».

Напомним, что Миранчук перешел в швейцарский клуб в летнее трансферное окно. 28-летний полузащитник пополнил ряды «Сьона» на правах свободного агента. Стороны подписали трудовое соглашение, рассчитанное на два года. Рыночная стоимость Антона оценивается в шесть миллионов евро.