Романцев - о «Краснодаре»: «Чемпионская поступь»

Экс-наставник московского «Спартака» Олег Романцев в разговоре с представителями СМИ высказался об игре «Краснодара» в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги.

«Команда Мусаева заметно окрепла, стала стабильнее. Да и серия из семи побед, в которой были обыграны ЦСКА, «Динамо», «Локомотив» и «Зенит - это чемпионская поступь», - приводятся слова эксперта на страницах «Спорт-Экспресса».

Напомним, что в рамках десятого тура чемпионата России «Краснодар» у себя дома принимал петербургский «Зенит». Подопечные Мурада Мусаева одержали победу со счетом 2:0, забив два мяча под занавес встречи. Благодаря этому успеху «быки» поднялись на первое место в таблице.