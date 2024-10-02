Радимов оценил игру Батракова против «Спартака»

Экс-футболист петербургского «Зенита» и сборной России Владислав Радимов высказался об игре хавбека «Локомотива» Алексея Батракова в недавнем матче со «Спартаком».

«Он справился, его надо похвалить. Мне он, например, понравился гораздо больше сейчас, нежели в матчах с командами ниже уровнем, его мастерства хватает», - передает слова Радимова «РБ Спорт».

Напомним, что московское дерби прошло на стадионе «РЖД Арена» и завершилось победой «Локомотива» со счетом 3:1. В текущем сезоне Батраков принял участие в десяти поединках Премьер-лиги, отметившись семью забитыми мячами и пятью голевыми передачами.