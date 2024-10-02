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Тарханов назвал пять команд, которые будут бороться за чемпионство

02 Октября 2024 • 08:32 Комментировать

Экс-наставник екатеринбургского «Урала» Александр Тарханов поделился мыслями относительно перспектив московского «Локомотива» в нынешнем розыгрыше чемпионата России.

«Локомотив» будет бороться за чемпионство с «Зенитом», «Краснодаром», «Динамо» и «Спартаком». Эти пять команд будут бороться, они более или менее равные», - передает Legalbet слова эксперта.

В последнем матче Российской премьер-лиги «железнодорожники» на своем поле принимали «Спартак». Подопечные Михаила Галактионова отпраздновали победу со счетом 3:1. После этого успеха московская команда поднялась на второе место в турнирной таблице.

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