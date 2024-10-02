Григорян отреагировал на дебют Пьянича в ЦСКА

Звездный новичок московского ЦСКА Миралем Пьянич дебютировал за «армейцев» в кубковом матче против «Пари НН». Встреча завершилась победой столичного коллектива со счетом 2:0. О дебюте новичка высказался Александр Григорян.
«Пьянич вышел на несколько минут. Он убрал на замахе игрока, пробил, мог забить. Я уверен, что это приобретение для нашего чемпионата, а тем более для ЦСКА», - поделился мнением специалист в эфире телеканала «Матч ТВ».
Напомним, что 34-летний боснийский полузащитник присоединился к московскому клубу на правах свободного агента. Стороны заключили однолетний трудовой договор с возможностью пролонгации на сезон.
После десяти туров Премьер-лиги ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице.
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