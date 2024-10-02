В «Локомотиве» рассказали о расставании с Дзюбой

Юрий Нагорных, являющийся председателем правления московского «Локомотива», вспомнил о расставании клуба с нападающим Артёмом Дзюбой.

«Мы хорошо расстались, глядя друг другу в глаза и понимая, что жизнь, возможно, нас сведёт ещё когда-то в каких-то других ипостасях», - передают слова руководителя «Известия».

Дзюба ушел из московского коллектива на правах свободного агента по завершении сезона-2023/2024.

В настоящий момент 36-летний центрфорвард выступает за тольяттинский «Акрон». В текущем розыгрыше чемпионата России Артём поучаствовал в трех поединках, записав на свой счет один забитый мяч и три голевые передачи.