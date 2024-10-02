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Григорян оценил трансфер Пьянича в ЦСКА

02 Октября 2024 • 07:29 Комментировать

Футбольный специалист Александр Григорян поделился мыслями насчет недавнего трансфера экс-хавбека «Барселоны» Миралема Пьянича в московский ЦСКА.

«Пьянич опытный игрок, игравший в топ‑клубах. Он чётко понимает, куда он пришёл. Пьянич - величина», - поделился мнением тренер в эфире телеканала «Матч ТВ».

Миралем присоединился к «армейцам» на правах свободного агента. Он заключил однолетнее трудовое соглашение с российским клубом. Предыдущим местом работы Пьянича была «Шарджа».

По итогам десяти туров Российской премьер-лиги подопечные Марко Николича набрали 17 баллов и занимают пятое место в турнирной таблице.

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