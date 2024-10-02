Круговой: «ЦСКА может догнать «Зенит»

Фланговый защитник московского ЦСКА Данил Круговой рассказал, как его команде догнать петербургский «Зенит» в турнирной таблице чемпионата России.
«Мы можем догнать «Зенит». Тот же очный матч с ними, хоть мы и проиграли, был хорошим в нашем исполнении. Можно догонять, если будем такой же футбол показывать», - приводятся слова Кругового на страницах «Известий».
Напомним, что в очном поединке ЦСКА потерпел минимальное поражение от «Зенита» со счетом 0:1.
После десяти туров Российской премьер-лиги «армейцы» набрали 17 баллов и занимают пятое место в таблице. «Зенит» с 23 очками находится на третьей позиции.
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