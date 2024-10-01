​Деменко: «Без Кордобы и Сперцяна у «Краснодара» проблемы»

«Краснодар» показывает отличные результаты в последних турах, команда даже обыграла действующего чемпиона России «Зенит», забив тому два безответных мяча в минувшие выходные.

Но бывший игрок клуба Максим Деменко опасается некоторых факторов, которые могут резко ухудшить игру команды. В частности, он отметил её большую зависимость от присутствия в составе Джона Кордобы и Эдуарда Сперцяна.

- «Краснодар» немного зависим от некоторых футболистов, а это проблема. То есть тот же Кордоба и Сперцян не играют и уже возникают проблемы. Нужно искать футболистов, которые могли бы заменить, - цитирует слова Деменко Vprognoze.ru.