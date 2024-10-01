Доннарумму на кол - терпение фанатов «ПСЖ» на исходе, они хотят Сафонова

Джанлуиджи Доннарумма принялся за старое в воротах «ПСЖ» - он совершил не менее двух ошибок в игре с «Арсеналом», что привело к голам в ворота клуба. И теперь терпение французских фанатов клуба на исходе, ведь Доннарумма взял за правило ошибаться именно в важных матчах, сводя на нет амбиции клуба на европейской арене.

В социальных сетях растёт количество призывов поставить в ворота команды российского новобранца Матвея Сафонова, который перебрался в «ПСЖ» в минувшее межсезонье. Болельщики «ПСЖ» уверены, что «это лишь вопрос времени, когда русский заменит в воротах Доннарумму – самого переоценённого вратаря мира»