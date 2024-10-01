Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Доннарумму на кол - терпение фанатов «ПСЖ» на исходе, они хотят Сафонова

01 Октября 2024 • 23:19 Комментировать

Джанлуиджи Доннарумма принялся за старое в воротах «ПСЖ» - он совершил не менее двух ошибок в игре с «Арсеналом», что привело к голам в ворота клуба. И теперь терпение французских фанатов клуба на исходе, ведь Доннарумма взял за правило ошибаться именно в важных матчах, сводя на нет амбиции клуба на европейской арене.

В социальных сетях растёт количество призывов поставить в ворота команды российского новобранца Матвея Сафонова, который перебрался в «ПСЖ» в минувшее межсезонье. Болельщики «ПСЖ» уверены, что «это лишь вопрос времени, когда русский заменит в воротах Доннарумму – самого переоценённого вратаря мира»


👍 2
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 1
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Джанлуиджи Доннарумма Матвей Сафонов ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
«Байер» установил личный антирекорд при Хаби Алонсо в матче с «Баварией» Педри назвал проблему «Барселоны» в матче с «Осасуной» Мбаппе обратился к Гризманну «Реал» запретил Мбаппе смотреть матч с «Атлетико» на трибунах Анчелотти прокомментировал упущенную победу «Реала» над «Атлетико» Карпин отреагировал на заявление Дзюбы Стало известно, сколько билетов продано на дерби «Динамо» - «Спартак» Из-за них «Реал» потерял победу в дерби: три худших игрока матча против «Атлетико» Флик прокомментировал поражение «Барселоны» от «Осасуны» Эвра: «В 2013 году Фергюсон сказал мне, что Роналду и Бэйл готовы перейти в «Манчестер Юнайтед»
«Атлетико» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1 В компенсированное время «Реал» упустил победу над «Атлетико» в дерби, прерванном на 20 минут из-за беспорядков «Барселона» впервые оступилась, получив 4 гола от «Осасуны» Названы самые жёсткие ошибки судей в истории футбола: «Рука Бога» Марадоны – на третьем месте «Реал» вместо лёгкой победы над «Алавесом» понервничал в концовке Самошников впервые сделал дубль и помог «Локомотиву» обыграть «Спартак» в дерби «Тоттенхэм» разгромил «Манчестер Юнайтед», отыгравший в меньшинстве больше тайма Какая гадость эта ваша новая Лига чемпионов Винисиус наехал на Коке: «Ты слабый» «Осасуна» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:2
Спортивные новости
ЦСКА по буллитам победил московское «Динамо» в матче КХЛ Гол Радулова в овертайме принёс «Локомотиву» победу над «Автомобилистом» в матче КХЛ «Это человеческий фактор»: Каменский высказался о травме Кузнецова Рыбин считает, что «Юта» преподнесёт сюрприз в первом сезоне в НХЛ Плющёв отреагировал на сокрушительное поражение «Барыса», в котором команда пропустила 10 шайб от «Торпедо» Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 01 Октября
23:36 · Кубок России
Илич: «Такие большие команды, как ЦСКА, лучше реализуют свои моменты»
23:31 · Кубок России
Николич: «Рад за нашего любимого, надеюсь, и вашего любимого в будущем Пьянича»
23:26 · Россия. Премьер-лига
​Деменко: «Без Кордобы и Сперцяна у «Краснодара» проблемы»
23:16 · Россия. Премьер-лига
Гладилин: «Сафонов не хуже Доннаруммы»
23:09 · Кубок России
Наумов уверен в победе «Спартака» над «Динамо»
22:48 · Россия. Премьер-лига
Булатов не верит в чемпионство «Спартака» 1
22:37 · Кубок России
Ненахов: «Первый отрезок для «Локомотива» оцениваю на отлично, но могли взять больше очков» эксклюзив
22:35 · Кубок России
34-летний Пьянич дебютировал за ЦСКА
22:25 · Кубок России
Форвард «Оренбурга» высказался о поражении от «Локомотива» эксклюзив
22:17 · Россия. Премьер-лига
​Деменко: «Игроки «Краснодара» бьются друг за друга»
22:12 · Кубок России
Глебов удвоил перевес ЦСКА в матче с «Пари НН»
21:57 · Кубок России
ЦСКА повёл в самом начале второго тайма матча с «Пари НН»
21:57 · Кубок России
Салтыков: «Приятно, что в Кубке идём без поражений»
21:31 · Россия. Премьер-лига
Смородская: «Локомотив» играет в быстрый футбол с умными передачами»
21:26 · Кубок России
Деограсия: «Хорошо играем с топ-командами, поэтому поедем играть с «Зенитом» на победу»
21:18 · Кубок России
Галактионов: «Небольшой ляп допустили и дали сопернику вернуться в игру»
20:57 · Кубок России
​Масалитин: «Кубок России никому не интересен»
20:52 · Кубок России
Илич: «Не имеем больших шансов пройти дальше, но мы будем играть против большой команды»
20:49 · Кубок России
Медина пропустит дерби с «Динамо»
20:46 · Кубок России
Николич: «Может быть, мы увидим Пьянича на поле»
20:40 · Кубок России
«Локомотив» одержал пятую победу подряд
20:35 · Россия. Премьер-лига
Круговой: «Реакция фанатов «Зенита» на Соболева ожидаемая»
20:19 · Россия. Премьер-лига
Радимов - о форварде «Спартака»: «Человек закончил, он еле ходит»
20:16 · Кубок России
Рахимов: «Я не считаю, что мы должны сейчас кричать, что у нас всё плохо»
20:15 · Кубок России
«Пари НН» - ЦСКА: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:2
Все новости