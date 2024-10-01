Гладилин: «Сафонов не хуже Доннаруммы»

Экс-тренер московского «Спартака» Валерий Гладилин считает, что новобранец «ПСЖ» Матвей Сафонов ничем не уступает основному голкиперу французского клуба, итальянскому стражу ворот Джанлуиджи Доннарумме. Напомним, что Доннарумма начинает уже свой четвёртый сезон в составе клуба, до этого он выступал за «Милан»:

- Сложно говорить о противостоянии Сафонова и Доннаруммы. Как удачно пойдёт игра, Сафонов по классу примерно такой же, он игрок национальной сборной, по уровню мастерства он ничуть не уступает, - цитирует слова Гладилина Vprognoze.ru.

Ранее Сафонов выступал за «Краснодар».