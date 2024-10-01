Булатов не верит в чемпионство «Спартака»

Экс-игрок «Спартака» Виктор Булатов высказался о перспективах «красно-белых» в текущем сезоне Российской премьер-лиги.

— «Спартак» на чемпионство точно не будет претендовать. По селекции и в целом по составу он уступает и «Зениту», и «Краснодару», — заявил Булатов Metaratings.

По мнению эксперта, «Спартак» попал с трансфером Барко, но по остальным новичкам есть вопросы.

По итогам десяти туров подопечные Деяна Станковича находится на шестой позиции в турнирной таблице чемпионата России, имея в копилке 16 очков. Отставание от лидирующего «Краснодара» составляет уже восемь баллов.