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Булатов не верит в чемпионство «Спартака»

01 Октября 2024 • 22:48 Комментировать (1)
Спартак Москва
...
Ростов
05.10 19:00

Экс-игрок «Спартака» Виктор Булатов высказался о перспективах «красно-белых» в текущем сезоне Российской премьер-лиги.

— «Спартак» на чемпионство точно не будет претендовать. По селекции и в целом по составу он уступает и «Зениту», и «Краснодару», — заявил Булатов Metaratings.

По мнению эксперта, «Спартак» попал с трансфером Барко, но по остальным новичкам есть вопросы.

По итогам десяти туров подопечные Деяна Станковича находится на шестой позиции в турнирной таблице чемпионата России, имея в копилке 16 очков. Отставание от лидирующего «Краснодара» составляет уже восемь баллов.

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Спартак Москва Виктор Булатов

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Комментарии (1) Все комментарии
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Arvamus
01 Октября 2024 в 22:54
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