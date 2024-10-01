​Деменко: «Игроки «Краснодара» бьются друг за друга»

Бывший игрок «Краснодара» Максим Деменко получает огромное удовольствие от выступлений клуба в нынешнем сезоне и считает, что в этом большая заслуга нового главного тренера клуба.

- До конца чемпионата ещё далеко, ещё много поменяется и будут говорить по-другому. Пока идёт красивая игра, нужно получать удовольствие. А Мусаев достучался до ребят, и он нашёл момент, где команда бьётся друг за друга, - цитирует слова Деменко Vprognoze.ru.

Напомним, что в предыдущем туре российского чемпионата «Краснодар» обыграл действующего чемпиона «Зенит» и возглавил турнирную таблицу российской Премьер-лиги.