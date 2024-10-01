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Смородская: «Локомотив» играет в быстрый футбол с умными передачами»

01 Октября 2024 • 21:31 Комментировать
Локомотив Москва
...
Крылья Советов
06.10 16:30

Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская поделилась комментарием об игре «железнодорожников» под руководством Михаила Галактионова.

«Молодцы! Меня вдохновляет игра «Локомотива», они играют в умный и очень быстрый футбол с умными передачами», — приводит слова Смородской «Спорт-Экспресс».

Смородская отметила, что отдельно в составе «Локомотива» можно выделить Батракова, Самошникова, Воробьёва и Пиняева.

По итогам десяти туров московский «Локомотив» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России. В копилке команды Михаила Галактионова 24 набранных очка.

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Евро-Футбол.Ру,
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