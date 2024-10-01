Круговой: «Реакция фанатов «Зенита» на Соболева ожидаемая»

Защитник московского ЦСКА Данил Круговой поделился мнением о реакции поклонников петербургского «Зенита» на приход в команду нападающего Александра Соболева из «Спартака».

«Реакция фанатов «Зенита» на Соболева ожидаемая. Что ему нужно сделать, чтобы фанаты полюбили его? Ничего», - передает слова футболиста «РБ Спорт».

Напомним, что 27-летний центрфорвард пополнил ряды «Зенита» минувшим летом. Нападающий подписал трудовое соглашение на три года с возможностью пролонгации на один сезон.

В составе «сине-бело-голубых» Соболев провел четыре встречи во всех турнирах, отметившись голевой передачей.