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Радимов - о форварде «Спартака»: «Человек закончил, он еле ходит»

01 Октября 2024 • 20:19 Комментировать

Экс-футболист петербургского «Зенита» и сборной России Владислав Радимов высказался о центрфорварде московского «Спартака» Шамаре Николсоне.

«Где его откопали-то? Человек закончил. Человек уже, по-моему, сам не хочет. Он куда-то ездил в аренду. Он еле ходит», - приводятся слова эксперта на страницах «РБ Спорта».

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги 27-летний ямайский нападающий поучаствовал в трех поединках. Николсон не отметился результативными действиями.

После десяти туров чемпионата страны «красно-белые» набрали 16 баллов и располагаются на шестой строчке в турнирной таблице.

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