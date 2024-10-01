Радимов - о форварде «Спартака»: «Человек закончил, он еле ходит»

Экс-футболист петербургского «Зенита» и сборной России Владислав Радимов высказался о центрфорварде московского «Спартака» Шамаре Николсоне.
«Где его откопали-то? Человек закончил. Человек уже, по-моему, сам не хочет. Он куда-то ездил в аренду. Он еле ходит», - приводятся слова эксперта на страницах «РБ Спорта».
В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги 27-летний ямайский нападающий поучаствовал в трех поединках. Николсон не отметился результативными действиями.
После десяти туров чемпионата страны «красно-белые» набрали 16 баллов и располагаются на шестой строчке в турнирной таблице.
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