Камоцци ответил, будет ли Абаскаль востребован в РПЛ

Итальянский менеджер Франко Камоцци поделился мнением о будущем бывшего наставника «Спартака» Гильермо Абаскаля.

Ранее испанский тренер, который недавно был уволен из «Гранады», выразил желание вернуться в РПЛ.

«Это неудивительно — в Испании он провалился. Впрочем, как и в России со «Спартаком». Поэтому мне не кажется, что он будет востребован среди клубов чемпионата России», — приводит слова Камоцци портал «РБ Спорт».

Напомним, Абаскаль возглавлял «Спартак» с июня 2022 по апрель 2024 года. С июля текущего года 35-летний испанец был наставником «Гранады», из которой его уволили спустя шесть туров.