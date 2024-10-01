Кафельников: «У меня пропал интерес к российскому футболу»

Известный в прошлом теннисист Евгений Кафельников отреагировал на результаты опроса ВЦИОМ, которые зафиксировали снижение интереса к футболу в России. По словам Кафельникова, он не знает, насколько правдивы результаты опроса.

«Кому-то интересно, кому-то – нет, но я не могу за всех отвечать. Лично я перестал смотреть российский футбол. У меня пропал интерес его смотреть. Упал уровень? Мне просто стало не интересно, да», - цитирует Кафельникова Sport24.

Отметим, что Евгений Кафельников является болельщиком «Спартака». При этом весной бывший теннисист говорил, что московский клуб ему безразличен. «Красно-белые» сейчас занимают шестое место в таблице Премьер-лиги.