Масалитин не считает, что Николич поплыл

Ветеран столичного ЦСКА Валерий Масалитин поделился комментарием о работе Марко Николича на посту наставника «армейцев».

По мнению эксперта, рано говорить о том, что сербский специалист поплыл, ведь от первого места еще не очень большое отставание.

«Если бы команда была в нижней половине таблицы, то тогда можно было сказать, что он «поплыл». Но пока он строит команду, надо ждать», — приводит слова Масалитина Legalbet.

В текущем сезоне чемпионата России ЦСКА провел десять матчей, в которых набрал 17 баллов. Такое количество очков позволяет «армейцам» располагаться на пятой позиции в таблице.