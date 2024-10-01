Объявлен состав молодёжной сборной России на сбор

В рамках ближайшего сбора молодёжная сборная России проведёт два товарищеских матча против Китая. О предстоящих играх уже было объявлено официально.

Объявлен и список футболистов, которых в молодёжную сборную России вызвал тренер Иван Шабаров. Этот список выглядит так:

Москвичёв, Голиков, Дёгтев – Бессмертный, Лукин, Погостнов, Кирш, Бардачёв, Коледин, Рядно, Рожков – Чобанов, Васильев, Родионов, Зорин, Колтаков, Азнауров, Кисляк, Салтыков, Дмитриев, Барт – Никишин, Чупаёв.

Отметим, что в условиях санкций со стороны УЕФА и ФИФА молодёжная сборная России может проводить только товарищеские матчи.