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Объявлен состав молодёжной сборной России на сбор

01 Октября 2024 • 18:22 Комментировать

В рамках ближайшего сбора молодёжная сборная России проведёт два товарищеских матча против Китая. О предстоящих играх уже было объявлено официально.

Объявлен и список футболистов, которых в молодёжную сборную России вызвал тренер Иван Шабаров. Этот список выглядит так:

Москвичёв, Голиков, Дёгтев – Бессмертный, Лукин, Погостнов, Кирш, Бардачёв, Коледин, Рядно, Рожков – Чобанов, Васильев, Родионов, Зорин, Колтаков, Азнауров, Кисляк, Салтыков, Дмитриев, Барт – Никишин, Чупаёв.

Отметим, что в условиях санкций со стороны УЕФА и ФИФА молодёжная сборная России может проводить только товарищеские матчи.

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Евро-Футбол.Ру,
Молодёжная сборная России Иван Шабаров
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