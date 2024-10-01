Булыкин - о скандале в мадридском дерби: «Такое случается везде»

Известный российский бывший футболист Дмитрий Булыкин отреагировал на скандал в матче мадридских «Реала» и «Атлетико». Булыкин считает, что подобные сцены не должны удивлять общественность, так как могут случиться в любой стране и в любом матче, да и в самой Испании происходили и ранее. Достаточно вспомнить ведь историю с Луишем Фигу, в которого кидали свиной головой во время матча «Реала» с «Барселоной» в 2002 году.

- Подобное случается везде. Но когда они долго не успокаиваются, применяются меры вроде ухода игроков в подтрибунное помещение. Тогда болельщики понимают, что все серьезно — потому что никто не хочет получить техническое поражение 0:3, - цитирует слова Булыкина Газета.Ru.