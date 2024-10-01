В октябре молодёжная сборная России проведёт два товарищеских матча. В Российском футбольном союзе подтвердили информацию о том, что команда Ивана Шабарова дважды сыграет с молодёжной сборной Китая.

Матчи молодёжных сборных Китая и России пройдут 11 и 14 октября в уезде Сянхэ провинции Хэбэй. Обе игры будут стартовать рано – в 7:30 по московскому времени.

Стоит сказать, что из-за санкций со стороны УЕФА и ФИФА молодёжная сборная России, как и национальная команда страны, может проводить только товарищеские матчи. Когда санкции могут быть сняты или хотя бы смягчены, пока сказать сложно.