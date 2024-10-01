Силкин: Многие уже знают, как играть против Тюкавина

Российский тренер Сергей Силкин высказался о результативности форварда «Динамо» Константина Тюкавина.

Специалист считает, что текущий сезон является переходным для Тюкавина, ведь сейчас он продолжает искать себя.

— Многие уже изучили его игру и знают, как против него действовать. Главное, чтобы он не сдался, а продолжал также упорно работать, — приводит слова Силкина «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне 22-летний Тюкавин появился на поле в 11 матчах во всех турнирах, забил четыре гола и оформил два ассиста.

После десяти туров «Динамо» находится на четвертом месте в турнирной таблице РПЛ, имея на своем счету 20 очков.