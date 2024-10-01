«Зенит» хотел летом подписать Уткина — агент

Футбольный агент Паулу Барбоза поделился информацией об интересе «Зенита» к полузащитнику «Ахмата» Даниилу Уткину.

По мнению агента, в «Зените» Уткин смог бы лучше раскрыться, и для «сине-бело-голубых» это тоже была бы отличная сделка.

«Был ли реальный интерес из «Зенита»? Насколько мне известно, да. «Зенит» рассматривал Уткина и хотел подписать», — цитирует Барбозу Metaratings.

Напомним, в летнее трансферное окно 24-летний Уткин перебрался из «Ростова» в «Ахмат» на правах аренды. В составе грозненского коллектива хавбек принял участие в трех матчах во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями.