Широков ответил, примут ли фанаты «Зенита» Соболева

Известный в прошлом футболист Роман Широков дал комментарий по поводу отношения фанатов «Зенита» к Александру Соболеву. По словам Широкова, фанатское движение питерского клуба «Вираж» не примет экс-спартаковца.

«Если применительно к «Виражу», то никогда не примут. Если говорить про простых болельщиков, так называемых «Кузьмичей», будет играть и забивать стабильно – будет другое отношение», - цитирует Широкова «Чемпионат».

Как известно, ранее фанаты «Зенита» скандировали оскорбления в адрес Александра Соболева. В летнее трансферное окно нападающий перебрался в питерский клуб из «Спартака». С тех пор Соболев провёл за «сине-бело-голубых» четыре матча, в которых отдал один голевой пас на партнёра.