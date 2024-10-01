Барбоза: «Жозе может стать ключевой фигурой для «Спартака»

Португальский агент Паулу Барбоза поделился комментарием о ситуации с форвардом «Спартака» Виллианом Жозе.

Агент считает, что несмотря на все проблемы с весом, Жозе является большим талантом.

«Если его подписали, то он рано или поздно будет играть. В нормальных обстоятельствах Жозе может стать ключевой фигурой для «Спартака», — приводит слова Барбозы Metaratings.

Напомним, в летнее трансферное окно «Спартак» приобрел 32-летнего бразильца у «Бетиса». В футболке «красно-белых» Жозе появился на поле в семи матчах РПЛ и Кубка России, в которых не смог записать на свой счет ни одного результативного балла.