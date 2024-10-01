Радимов — о результативности Дзюбы: «Поэтому мы и говорим, что уровень РПЛ упал»

Российский тренер Владислав Радимов высказался об игре форварда «Акрона» Артёма Дзюбы.

«Человек, который не играл в футбол год, играл где-то «8 на 8», выходит в Премьер-лигу, забивает, раздает. Вот поэтому мы и говорим, что уровень упал», — приводит слова Радимова портал «РБ Спорт».

В составе тольяттинского «Акрона» 36-летний Дзюба появился на поле в четырех матчах во всех турнирах, стал автором одного забитого мяча и трёх результативных передач.

Трудовой договор Дзюбы с «Акроном» рассчитан до середины 2025 года. Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают стоимость игрока в два миллиона евро.