В «Локомотиве» отреагировали на мечты фанатов о титуле РПЛ

Дмитрий Ульянов, который занимает должность спортивного директора «Локомотива», отреагировал на то, что болельщики стали мечтать о чемпионском титуле Премьер-лиги.

«Хорошо. Я не против», - цитирует Ульянова Sport24.

После десяти сыгранных туров «Локомотив» располагается на второй позиции в турнирной таблице Премьер-лиги с 24 очками (восемь побед и два поражения). «Краснодару» «железнодорожники» уступают только по дополнительным показателям.

В ближайшем туре Премьер-лиги «Локомотив» сыграет против «Крыльев Советов» на своём поле. Матч пройдёт в воскресенье, 6 октября.