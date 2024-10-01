Булыкин: «Пока трансфер Соболева себя не оправдывает»

Бывший игрок «Локомотива» Дмитрий Булыкин высказался об игре форварда Александра Соболева в первых матчах за «Зенит».

«Пока трансфер Соболева себя не оправдывает, он как будто не попадает в общий ритм «Зенита». Не знаю, с чем это связано», — приводит слова Булыкина «РБ Спорт».

При этом специалист считает, что еще рано делать выводы и нужно подождать хотя бы до зимней паузы.

В футболке «сине-бело-голубых» 27-летний Соболев появился на поле в четырех играх во всех турнирах и стал автором одного ассиста.

2 октября «Зенит» примет на своем поле «Акрон» в рамках пятого тура Кубка России, начало — в 21:45 по мск.