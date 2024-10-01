Карпин: Лично я падение интереса к футболу не прочувствовал

Главный тренер сборной России Валерий Карпин отреагировал на информацию о снижении интереса к футболу в России.

Ранее ВЦИОМ поделился информацией о том, что согласно последним опросам равнодушных людей к футболу в нашей стране стало намного больше.

Карпин заявил, что не чувствует снижения интереса со стороны болельщиков, ведь на матчах сборной всегда полный стадион.

— Болельщики всегда встречают в аэропорту, «атакуют» футболистов, ждут при входе в отель, — приводит слова Карпина «Матч ТВ».

Последний товарищеский матч сборная России провела в июне, разгромив на выезде сборную Беларусь со счетом 4:0.