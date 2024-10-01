Мостовой: «Где Мостовой, а где Абаскаль? И кто царь, а кто приезжий испанец?»

Испанский тренер Гильермо Абаскаль накануне заявил о желании снова поработать в российском футболе. Комментарий на этот счёт дал Александр Мостовой. Известный в прошлом футболист в очередной раз раскритиковал Абаскаля.

«Вы ещё вместе со мной отправьте его на стажировку к Станковичу! Шучу! Вы там с ума посходили что ли? Со мной его однозначно не надо отправлять. Где Мостовой, а где Абаскаль? И кто царь, а кто приезжий испанец?!» - цитирует Мостового Sport24.

По мнению Мостового, Абаскалю нужно набираться тренерского опыта не в Премьер-лиге, а в более низких российских дивизионах.

Напомним, что Гильермо Абаскаль был уволен с должности главного тренера «Спартака» в апреле по причине неудовлетворительных результатов команды.